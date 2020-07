Voor eens en voor altijd: wanneer is het handspel en wanneer niet? Hands begint bij de oksel

De IFAB, het internationaal orgaan dat de spelregels vastlegt, heeft een poging gedaan om voor eens en voor altijd vast te leggen waar de arm begint en de schouder eindigt. Er is sprake van handsspel als de bal gespeeld wordt met de oksel of lager. Een begeleidende tekening moet de kwestie duidelijker maken. Of net niet duidelijk, zo u wil.