Na de 7-0 tegen PSG: Caufriez ging met truitje van Neymar aan de haal, Waasland-Beveren al bij al tevreden: “Unieke ervaring”

Waasland-Beveren-trainer was op de persconferentie na de 7-0 nederlaag tegen PSG best tevreden over de prestatie van zijn manschappen. “Dit was een once in a lifetime ervaring”, zei hij na een dagje Parijs. Maximiliano Caufriez ging niet met lege handen naar huis. De aanvoerder ging met het truitje van superster Neymar aan de haal.

“Een unieke ervaring”, zo vatte trainer Nicky Hayen de volledig dag van Waasland-Beveren samen. “Voor de spelers en de staf was dit een once in a lifetime ervaring. Vooral als je ziet dat ze de eerste zestig minuten met hun sterkste elftal spelen. Maar ik heb ook tegen mijn spelers gezegd dat ze moeten proberen genieten. De organisatie stond bij momenten degelijk, maar sommige jongens moeten nog stappen zetten. In de aanval moeten we meer slagkracht tonen.”

Ondanks de zware, maar logische nederlaag was Hayen best tevreden over de prestatie van zijn ploeg. “Je speelt tegen een van de beste ploegen uit Europa, he. En dan moet je heel nederig zijn. Vorige week hebben ze in negentig minuten met 0-9 gewonnen. Nu maar 7-0. Of we onder de indruk zijn geweest? Ja, op een bepaald moment wel. Maar soms moeten we ook meer in onszelf geloven. Maar wat me het meeste stoorde, was dat we twee doelpunten slikten op dertig seconden van het einde van een helft. En dat was vorig seizoen ook al een groot probleem. Uit die fouten moeten we nu leren.”

Een unieke, maar ook leerrijke ervaring voor de kersverse trainer van Waasland-Beveren. “Heb je trouwens gezien hoe Neymar de bal binnenhield? De grote sterren zijn niet vies om hun duit in het zakje te doen. Iemand die alles al gewonnen heeft in zijn carrière. Dat was voor mij het moment van de match. En wij vinden het soms te moeilijk om een sprintje van vijf meter te trekken om druk te zetten. De spelers van PSG hebben mee het spektakel verzorgd en niet altijd doorgeduwd.”

Aanvoerder Maximiliano Caufriez ging uiteindelijk met het truitje van de Braziliaanse superster aan de haal.