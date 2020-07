“Ze zijn zo jong, meneer: de tijd moet uitwijzen of deze aanpak tot internationale toprefs leidt”

Met 26 zijn ze, de Belgische scheidsrechters die dit seizoen in 1A en 1B fluiten. Deze week sloten ze hun stage in Tubeke af met felicitaties van de grote baas. De Fransman Bertrand Layec stelde tot zijn tevredenheid vast dat iedereen slaagde voor zijn fysieke tests.

Vorig jaar was er nog veel te doen om het maximale vetpercentage van 12 procent dat was toegelaten. Lag die drempel niet te laag? Was ze juridisch afdwingbaar? Vandaag is de discussie beslecht. De scheidsrechters ...