Anderlecht-huurling Josué Sa promoveert met Huesca in Spanje naar hoogste niveau

De Spaanse voetbalclub SD Huesca keert komend seizoen terug in La Liga. De ploeg van coach Michel verzekerde zich vrijdag op eigen veld van promotie dankzij een ruime zege op CD Numancia: 3-0. Alle treffers vielen na de rust. Aanvaller Rafa Mir was met twee goals de gevierde man.

Met 67 punten kan Huesca niet lager meer eindigen dan de tweede plaats. Koploper Cádiz CF (69 punten) had de promotie eerder al veiliggesteld. De nummers 3 tot en met 6 van de eindstand gaan strijden om het laatste promotieticket. Er is in de tweede Spaanse divisie nog één speelronde te gaan.

Huesca is de ploeg van de Japanse ex-vedette Shinji Okazaki, Monaco-huurling Jordi Mboula (ex-Cercle) en Anderlecht-huurling Josué Sa.