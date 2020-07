Barcelona-trainer Quique Setién bijt van zich af: “Ik denk er niet aan op te stappen, we kunnen de Champions League nog winnen”

Barcelona-coach Quique Setién mocht zaterdag, een dag voor de verplaatsing van zijn ploeg op de slotspeedag in La Liga naar Alavès, nog een keer aanschuiven voor een persbabbel. De geplaagde coach gaf de moed nog niet op, nadat Real Madrid zich donderdag verzekerde van de landstitel en zijn stoel als T1 hevig wankelt. Barcelona verloor donderdag met 1-2 van Osasuna en op de koop toe bekritiseerde sterspeler Lionel Messi zijn eigen team fors. “Maar wij kunnen in augustus nog de Champions League winnen”, liet Setién zaterdag optekenen.

“Ik heb er geen moment aan gedacht zelf op te stappen”, moest Setién meteen een vraag over zijn positie pareren. “Ik was natuurlijk ook liever gelukkiger geweest nu, met betere resultaten en het kampioenschap. Maar ik weet dat een nederlaag altijd tot de mogelijkheden behoort. Ik moet het mediacircus rond mijn persoon accepteren.”

“De dag dat ik aangesteld werd, zei ik dat ik wilde genieten van deze periode tot de laatste dag. Ik wist dat het niet makkelijk zou zijn. In ons vak heb je te maken met bepaalde risico’s.”

Setién nam de kritiek van Messi ook niet persoonlijk op. “We hebben allemaal al wel eens dingen gezegd die dan verkeerd geïnterpreteerd werden. Je bent gefrustreerd na zo’n match als donderdag. Ik hecht er geen belang aan. Het is ook logisch dat we het niet altijd eens zijn met elkaar.”

Setién zat vrijdag samen met voorzitter Josep Bartomeu en het clubmanagement om de situatie te bespreken. “Dat vind ik volstrekt normaal”, aldus Setién, die in januari Ernesto Valverde opvolgde als T1 bij de Catalanen. “We willen allemaal beter worden, we zoeken samen oplossingen. Daar ging de meeting over. We bereiden met optimisme de toekomst voor. Na de match van morgen is er nog de eindronde in de Champions League. Daar kijken we allemaal naar uit. Als we spelen zoals bij Villarreal (1-4 zege op 5 juli, red.) kunnen we de Champions League winnen. Als we spelen zoals donderdag, winnen we niets. Iedereen moet daarin verantwoordelijkheid nemen na het niet winnen van La Liga. Iedereen is er zich van bewust dat er veel zaken voor verbetering vatbaar zijn. Maar jullie gaan me niet overtuigen dat alles slecht was. Dat is niet waar. We hadden in verschillende matchen meer verdiend.”