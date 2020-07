Ivan De Witte slaat terug na oproep David om hem naar Lille te laten vertrekken: “Jonathan kreeg deze woorden ingefluisterd”

Teleurstelling. Dat is het gevoel dat heerst bij Ivan De Witte na de oproep van Jonathan David (20) om hem naar Lille te laten vertrekken. Teleurstelling in zowel de entourage van de speler als in de houding van de Noord-Franse club. “Dit is puur opportunisme van Davids makelaar”, zegt de voorzitter van AA Gent. “En van Lille had ik dergelijke achterbakse houding niet verwacht.”

“Ik wil weg.” Met drie woorden in de Franse krant L’Équipe bond Jonathan David de kat vrijdag de bel aan. De Gentse sterspeler begreep naar eigen zeggen niet waarom AA Gent hem niet naar Lille liet vertrekken ondanks een officieel bod. Een officieel bod dat in werkelijkheid veel minder is dan de overal geciteerde 25 miljoen euro. Op tafel ligt een bod van 20 miljoen euro - betaald over meerdere jaren - aangevuld met irrealistische bonussen. Een bedrag dat de Buffalo’s allerminst warm maakt. Nu, David was zo ontzet dat hij het Gentse bestuur in één adem “een gebrek aan respect” verweet en niet begreep waarom de club “zo moeilijk doet”.

Geen herrieschopper

Woorden die men in de Ghelamco Arena moeilijk verteert. “Het is duidelijk dat dit verhaal David werd ingefluisterd”, reageert Gents voorzitter Ivan De Witte. “Deze woorden liggen niet in zijn natuur, zo kennen we hem niet.” In de Ghelamco Arena - en ook in de mixed zone, als we eerlijk zijn - staat de polyvalente aanvaller inderdaad niet bekend als een herrieschopper. Zijn voorbeeldige mentaliteit is net een aspect dat steeds weer geroemd wordt. “De makelaar (Nick Mavromaras, nvdr.) probeert op deze manier druk te zetten”, gaat De Witte verder. “Eigenlijk is dit een opportunistische zet van hem om zo veel mogelijk commissies op te strijken bij zowel onze club als Lille. En die commissies zijn gigantisch.”

De Witte is ook niet te spreken over de houding van Lille tijdens deze onderhandelingen. “David heeft hun trainingscomplex al bezocht en er zijn al akkoorden gemaakt”, vertelt de Gentse voorzitter. “Zonder onze toestemming. Dat is in strijd met de FIFA-reglementering. Ik had van zo’n grote club niet zo’n dergelijke achterbakse houding verwacht.”

Nog steeds graag houden

Conclusie: schot in de zaak is er dus niet. Allerminst zelfs. Hoewel Lille en AA Gent afgelopen week weer contact hadden, blijft het gat tussen vraag en aanbod te groot. “Het standpunt van de club is onveranderd”, zegt De Witte. “We willen David nog steeds graag houden. Daar veranderen deze bijna voor de speler voorgeschreven woorden niets aan.”