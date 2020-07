Anderlecht-coach Frank Vercauteren bezorgd over nieuwe blessure van Vincent Kompany: “We houden rekening met langere afwezigheid”

Vloeken en balen voor Anderlecht. Vincent Kompany (34) viel na 60 minuten tegen Saint-Etienne (1-2 zege) alweer geblesseerd uit. Na een sprintduel greep de Rode Duivel naar zijn adductoren. Bij paars-wit houden ze hun hart vast. “Het lijkt relatief serieus”, aldus coach Frank Vercauteren. “Dit baart zorgen voor de nabije toekomst.”

LEES OOK (N+). Kompany blijft een risicopatiënt en vier andere vaststellingen na de eerste publieke oefenmatch van Anderlecht

Hoe vaak stond Vincent Kompany vorig seizoen niet aan de kant. Hij viel uit tegen Genk, op Beerschot, op Moeskroen...Telkens met een spierblessure. Dit keer is het seizoen nog niet begonnen en de verdediger moest trekkebenend naar de kant. Tegen Saint-Etienne speelde Anderlecht - Kompany incluis - nochtans een sterke partij. Hij tackelde, won kopduels, stuurde bij tot de 60ste minuut. Dan ging hij een sprintduel aan en greep hij naar zijn lies/adductoren. Meteen werd Vince The Prince gewisseld door Milic.

“Als je zo bruusk moet stoppen, dan weet je dat het een vervelende blessure is”, sprak trainer Frank Vercauteren na de wedstrijd. “Het is niet iets dat geleidelijk aan opkomt en verergert. De kwetsuur ontstond na een ongecontroleerde beweging. Dat Vincent niet nog even probeert voort te spelen is ook een teken.”

Foto: BELGA

Voor een exacte diagnose is het nog te vroeg. Kompany ging op de tribune zitten en voelde aan zijn bil. “Het lijkt relatief serieus”, vervolgde Vercauteren. “Het is nu 24 of 48 uur afwachten voor een goeie diagnose, maar dit baart zorgen voor de nabije toekomst. Of we een lange afwezigheid vrezen? Ik hoop natuurlijk van niet, maar we moeten daar toch rekening mee houden.”

Op de bank begon Kompany de jonkies op het veld wel meteen te coachen. Zijn stem schalde door het lege stadion van Saint-Etienne. Was dat dan geen hoopgevend signaal? “Hij was aangeslagen. Dat is logisch. Vincent weet ook dat dit impact kan hebben op de nabije toekomst, maar wat gebeurd is, is gebeurd. Het verleden kan je niet veranderen en dus begon hij direct te coachen.”

Foto: BELGA

Ook Amuzu en Vranjes out

Ook in de tweede wedstrijd was Vince The Prince goed hoorbaar. Dit is wel één van de redenen waarom Kompany niet graag heeft dat er media aanwezig zijn bij zo’n oefenwedstrijd. Zijn nieuwe blessure wordt nu weer een heel thema. Haalt hij de competitiestart op 7 augustus wordt nu ongetwijfeld de meest gestelde vraag. “We gaan voor de nodige medische begeleiding zorgen”, besloot Vercauteren.

Vincent Kompany is overigens niet de enige geblesseerde bij Anderlecht. Ognen Vranjes (heup en Françis Amuzu (knie) speelden niet tegen Saint-Etienne en hebben verdere onderzoeken nodig. Anthony Vanden Borre en Thomas Didillon verschenen ook niet op het toneel.