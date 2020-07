Eden Hazard ontbreekt in selectie van kampioen Real, Adnan Januzaj terug bij Real Sociedad

Eden Hazard is er niet bij wanneer Real Madrid het zondagavond op de slotspeeldag van La Liga opneemt tegen staartploeg Leganes. De aanvoerder van de Rode Duivels zit niet in de 22-koppige selectie van Zinédine Zidane.

Donderdag veroverde Real Madrid een 34e landstitel na een 2-1 zege tegen Villarreal. Hazard werd toen na een uur vervangen. Volgens Zidane was hij pijnvrij na zijn enkelproblemen. Mogelijk wordt hij gespaard met het oog op de Champions League-kraker tegen Manchester City op 7 augustus. De Koninklijke moet in Engeland een 1-2 nederlaag uit de heenmatch ophalen tegen Kevin De Bruyne en co om door te stoten naar de laatste acht.

Overigens ontbreekt ook Gareth Bale in de Madrileense selectie. Maar de Welshe winger komt sowieso weinig in actie onder Zidane.

Wie in Spanje wel mogelijk opnieuw in actie komt, is Adnan Januzaj. De winger was bij Real Sociedad goed uit de coronabreak gekomen, maar geraakte vervolgens geblesseerd. Bij het slotduel van Sociedad, dat in het teken staat van het pensioen van clubicoon Zurutuza, is hij opnieuw opgenomen in de selectie.