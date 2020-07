Na de overname, nu de coach: Fernando Da Cruz nieuwe trainer van Moeskroen

Moeskroen heeft zaterdag op een persconferentie officieel de overname van de Franse eersteklasser LOSC Lille aangekondigd. In één beweging stelde het ook zijn nieuwe trainer voor: Fernando Da Cruz.

LEES OOK. Langverwachte overname van Moeskroen door Lille is eindelijk rond

Fernando Da Cruz fungeert als opvolger van de Duitser Bernd Hollerbach. De Fransman was eerder in het voorjaar van 2015 al een half jaar hoofdcoach op Le Canonnier. Hij was er tussen juli 2012 en december 2014 ook assistent en tussen juli 2015 en juli 2017 hoofd jeugdopleidingen.

“Het doel is om een goede mix te vinden tussen jeugdspelers en ervaren spelers die weten wat er nodig is om in de Jupiler Pro League te overleven”, vertelde de nieuwe coach vlak voor het oefenduel tegen Lille. “De Belgische competitie is lastig, in tegenstelling tot wat vaak gezegd wordt. Vijf jaar geleden waren er vier of vijf teams die erboven uitstaken, intussen vonden onder meer Charleroi en Antwerp aansluiting met de top. We willen jongeren opleiden, maar je moet hen ook correct omringen.