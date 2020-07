Atalanta laat dure punten liggen tegen stug Verona

Atalanta heeft zaterdag op de 34e speeldag in de Serie A een 1-1 gelijkspel afgeleverd op bezoek bij Verona. Timothy Castagne viel twintig minuten voor tijd in bij de bezoekers.

Het was pas in de tweede helft dat Zapata (51.) de ban kon breken voor Atalanta. Maar enkele minuten later kon Pessina (59.) in de rebound de gelijkmaker binnentikken. Invaller Castagne zocht nog samen met La Dea tevergeefs naar de winnende treffer.

Atalanta, dat derde staat met 71 punten, kan leider Juventus maandag zien uitlopen in de topper tegen Lazio, de nummer vier in de stand. Juve heeft zes punten meer dan Atalanta en het Inter van Romelu Lukaku. Verona staat negende met 45 punten.