Aubameyang verknalt bekerdroom van Kevin De Bruyne: Arsenal knikkert Manchester City uit FA Cup

De League Cup had Manchester City al op zak, maar de FA Cup zal niet voor dit jaar zijn. De Citizens moesten op Wembley hun meerdere erkennen in Arsenal. Pierre-Emerick Aubameyang was de grote held van de Londenaars met twee doelpunten: 2-0. Kevin De Bruyne en co probeerden wel, maar slaagden er niet in de anders wankele Arsenal-defensie te verschalken.

Kevin De Bruyne kreeg een basisplaats van Pep Guardiola. Geen verrassing uiteraard, maar hij kreeg van de Spaanse topcoach wel een ander keurslijf aangemeten. De Rode Duivel speelde naast Gundogan als controlerende middenvelder, aanvoerder David Silva speelde het rijtje hoger. De eerste kans was ook voor de Spanjaard, maar Kieran Tierney voorkwam erger. De Citizens waren de betere, maar de grootste kans was na een kwartier toch voor de Gunners. Aubameyang kwam plots alleen voor de neus van Ederson, maar de Gabonees miste onbegrijpelijk.

Even later kreeg hij een veel moeilijkere bal voor zijn voeten, maar die legde hij wél weg in de verste hoek. 1-0, en City in de problemen. De blauwhemden hadden de bal, Arsenal kreeg de kansen. Shkodran Mustafi toonde andermaal dat hij voor een club als Arsenal ruimschoots te kort komt en had altijd rood moeten krijgen na een aanslag op de achillespezen van David Silva, maar de verdediger kwam onbegrijpelijk weg zonder een kaart. Pep Guardiola stond langs de bank de hele eerste helft wild te gesticuleren, er was werk tijdens de rust.

🔴 | Had Mustafi hier een rode kaart moeten krijgen? 🧐#EmiratesFACup pic.twitter.com/TSH3XD0K4C — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 18, 2020

Geen wissels na de pauze, maar De Bruyne ging hoger spelen en legde meteen de gelijkmaker klaar voor Sterling. De Engelse international trapte echter voorlangs. Arsenal-doelman Martinez is doublure voor de nu geblesseerde Leno, maar toonde opnieuw zijn waarde met een mooie save. Mahrez kwam goed naar binnen en zocht de korte hoek, maar vond daar de Argentijnse keeper.

Foto: AFP

Er kwam amper nog een Gunner over de middellijn, maar toch stond Martinez niet in een schietkraam. Het draaide gewoon niet helemaal voor de lichtblauwe armada van Guardiola. Die volgde net als Kompany destijds in Oudenaarde de wedstrijd op een koelbox, maar wreef zich constant over het kale hoofd. Zijn voormalige assistent in de andere dug-out kon zelfs nog een keertje vieren toen Aubameyang werd weggestuurd op de counter. De Gabonees mikte de 2-0 onder Ederson in doel, de buit was binnen. Manchester City probeerde nog, maar bleef te stroef en ongevaarlijk rond de zestien.

Arsenal mag zich opmaken voor een vierde FA Cup-finale in zeven jaar. Zondag spelen Chelsea en Manchester United in Wembley om het tweede finaleticket in de Engelse beker.