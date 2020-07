Kevin-Prince Boateng voetbalt dezer dagen bij het Turkse Besiktas. In zijn jongere jaren speelde hij bij AC Milan samen met Zlatan Ibrahimovic. Die Zweed is beroemd om zijn kung fu-kwaliteiten op en naast het voetbalveld. En blijkbaar heeft Boateng veel van ‘Ibracadabra’ opgestoken in zijn tijd in Italië.