Heeft Club Brugge beet? “QPR-winger Bright Osayi-Samuel is op weg naar België”

Club Brugge lijkt op weg om zijn eerste echte aanwinst van de zomer aan te trekken. Na de vernieuwde huur van Eduard Sobol lijkt blauw-zwart winger Bright Osayi-Samuel weg te halen bij QPR. Volgens Engelse media is een deal nakende en staan de medische testen al gepland.

Club Brugge speurt de transfermarkt rustig af naar versterkingen. Emmanuel Dennis en Krépin Diatta zouden wel eens kunnen vertrekken en dus wordt er in eerste instantie gekeken naar spelers voor op de flanken. Junior Edmilson werd genoemd, maar dat is een complex dossier. Nu lijken de Bruggelingen wel beet te hebben met Bright Osayi-Samuel.

De 22-jarige winger was dit seizoen goed voor 6 doelpunten en 9 assists bij de Engelse tweedeklasser QPR. Hij genoot ook interesse van Premier League-clubs zoals Leicester, maar Club Brugge lijkt de beste kaarten ten hebben. Volgens Britse pers is blauw-zwart bereid 5 miljoen euro op tafel te leggen en zou de Nigeriaan later deze week afzakken naar Brugge voor zijn medische testen.

Bij QPR ontbrak hij dit weekend alvast in de selectie. Coach Mark Warburton bevestigde dat een transfer nakende is. “Er is concrete interesse van een Belgische club. Bright trainde met ons om vandaag te starten, maar de gesprekken zijn vergevorderd en we moesten handelen in iedereen zijn belang”, klonk het bij West London Sport.