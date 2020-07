Drie Lille-spelers afwezig tegen Moeskroen door positieve coronatest

Na de 1-2 overwinning zaterdag in de oefenmatch tegen Moeskroen, onthulde Lille-trainer Christophe Galtier dat drie van zijn spelers, de Portugees Renato Sanches en de Fransen Jonathan Ikoné en Jonathan Bamba, niet in de selectie zaten omdat ze besmet zijn geraakt met het nieuwe coronavirus.

“Renato is in Portugal”, vertelde Galtier aan het Franse dagblad L’Equipe. “Hij moet twee negatieve tests ondergaan om toestemming te krijgen om te reizen. Wat betreft de twee Jonathans (Bamba en Ikoné): ze zijn in Frankrijk en zullen snel hervatten met het groep, waarschijnlijk deze maandag.”

Vlak voor de ontmoeting tegen Moeskroen werd de overname van de club door Gérard Lopez, eigenaar van LOSC, afgerond.

Lille heeft nog een oefenmatch gepland in België, komende zaterdag tegen Club Brugge.

