Eden Hazard eerlijk over debuutjaar bij Real Madrid: “Dit was het minst goede seizoen uit mijn carrière”

Hij kroonde zich in zijn eerste seizoen in La Liga met Real Madrid meteen tot kampioen, maar Eden Hazard is er zich bewust van dat hij voorlopig nog niet het beste van zichzelf kon laten zien in Spanje. De kapitein van de Rode Duivels sukkelde van de ene blessure in de andere en kon voorlopig zijn transfer van vorige zomer voor honderd miljoen euro van Chelsea naar Real Madrid nog niet rechtvaardigen. “Dit was het minst goede seizoen in mijn carrière”, erkende Hazard in een interview bij Franceinfo.

“Ik hoop dat het volgend seizoen beter wordt”, liet Hazard optekenen. “Maar het was ook niet verschrikkelijk dit jaar. In mijn eerste jaar bij Real Madrid ben ik kampioen geworden. Ik had niet meer kunnen dromen. Enkel op individueel vlak was het minder. Het was zeker het minst goede seizoen uit mijn carrière.”

Hazard, die afgelopen donderdag nog een uur meespeelde in de kampioenenwedstrijd van Real Madrid, zit niet in de selectie van coach Zinédine Zidane voor de laatste competitiewedstrijd later zondag bij Leganés. Nadien wacht Real Madrid op 7 augustus nog de terugwedstrijd van de achtste finales in de Champions League bij Manchester City. Kevin De Bruyne en co kwamen het heenduel in Madrid met 1-2 winnen.

“In feite was het een heel bizar seizoen”, zei Hazard nog. “Het was collectief al heel goed, maar het kan nog beter worden als we ons kwalificeren tegen Manchester City. Onze volgende titel moet de Champions League worden. Maar we beseffen dat het tegen City heel moeilijk wordt. Ze hebben een zeer mooi team.”