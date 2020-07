Besnik Hasi verlengt zijn contract bij het Saoedische Al Raed

Besnik Hasi heeft zijn overeenkomst bij Al Raed in Saoedi-Arabië met een seizoen verlengd. De 48-jarige Kosovaar is sinds de zomer van 2018 aan de slag bij de club uit de stad Buraidah. Ook zijn Belgische assistenten Steven Vanharen en Bernd Thijs blijven een jaar langer in het Midden-Oosten.