Mundo Deportivo: “Spelers van Barcelona willen dat Patrick Kluivert overneemt als trainer”

“De spelers van Barcelona willen dat Patrick Kluivert hun nieuwe coach wordt.” Dat schrijft de Barcelonese sportkrant Mundo Deportivo. De Nederlander, die momenteel al in dienst is van de club als hoofd van de jeugdopleiding, dwingt respect af in de kleedkamer.

Dat de piste om Kluivert te laten overnemen van Quique Setién als hoofdtrainer op tafel ligt in Barcelona, wordt de wereld ingestuurd door Mundo Deportivo. Volgens het Spaanse sportblad is de kleedkamer van Barcelona voorstander van dat plan. De Nederlander is sinds vorig jaar in dienst van de jeugdopleiding van Barcelona en zou daar goede punten hebben gescoord. Op het hoogste niveau blijft zijn trainerservaring wel beperkt tot een functie als bondscoach van Curaçao. Hij heeft wel al ervaring als assistent, onder meer bij Oranje, en was ook al directeur voetbalzaken bij PSG.

Kluivert, die in zijn carrière meer dan honderd goals scoorde voor de Catalanen, dwingt in Barcelona respect af met zijn palmares. In Spanje klinkt het dat hij “de Zidane van Barcelona moet worden”, een verwijzing naar het spelersverleden van de huidige succestrainer van Real Madrid. Waar Lionel Messi de leider op het veld is, zou Kluivert die langs de zijlijn kunnen worden. Zijn job? Het heilige vuur in de spelers van de Blaugrana weer aanwakkeren en de intensiteit terugbrengen in hun spel.

Met of zonder Sétien in de Champions League?

Precies daar knelde het schoentje in de thuisnederlaag tegen Osasuna eerder deze week volgens Messi. “Deze wedstrijd is een voorbeeld van hoe ons seizoen is verlopen”, zei de zichtbaar gefrustreerde Argentijn toen. “We speelden enorm zwak, zonder intensiteit.” Dat de huidige technische staf weinig respect afdwingt werd enkele weken geleden al pijnlijk duidelijk bij een drankpauze tijdens een wedstrijd. De spelersgroep leek amper geïnteresseerd in de uitleg van de assistent van trainer Quique Sétien. Toen die Lionel Messi probeerde instructies te geven, liep die hem zelfs straal voorbij.

Sétien zat vrijdag samen met voorzitter Josep Bartomeu nadat Barcelona voor het eerst in drie jaar nog eens de titel aan aartsrivaal Real Madrid moest laten. In een persconferentie op zaterdag zei Sétien dat hij “niet aan opstappen denkt”. “We kunnen de Champions League nog winnen.” De vraag is of hij nog aan het roer zal staan als de terugmatch van de achtste finale van de Champions League op 8 augustus gespeeld wordt.