Wie is Gérard Lopez, de nieuwe sterke man van Moeskroen? Flop in de Formule 1, top in de Ligue 1

De Luxemburger Gérard Lopez is de nieuwe man achter Moeskroen. Via zijn holding heeft hij Lille – en nu dus ook Moeskroen – in handen. De Spaanse Luxemburger is een zakenman pur sang, die zijn fortuin vergaarde via Skype. Vrij van controverse is hij echter niet. Een portret.