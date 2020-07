Nigel Pearson (ex-OHL) op twee dagen van het einde ontslagen bij Premier League-club Watford

Nigel Pearson is ontslagen bij Premier League-club Watford. De ex-trainer van Oud-Heverlee Leuven werd eerder op het seizoen aangesteld om Watford in de Engelse topklasse te houden, nam een vliegende start maar werd nu twee (!) matchen voor het einde van de competitie de laan uitgestuurd.

De opvallende move van Pearson van de Belgische tweede klasse naar de Premier League leek bij het begin goed uit te draaien. Sinds zijn komst in december lanceerde hij Watford buiten de gevarenzone, met de laatste weken ook nog driepunters tegen concurrenten Norwich en Newcastle. Het mocht niet baten, want zaterdag verloor Watford met 3-1 verrassend van West Ham United. Genoeg voor de wispelturige ploeg om hem op de keien te gooien. Watford heeft nog drie punten voorsprong op Bournemouth en Aston Villa, die in de gevarenzone staan maar zich in de komende twee wedstrijden dus nog over Watford kunnen heisen. Het probleem voor Watford zit echter in het programma: Manchester City en Arsenal zijn de laatste twee tegenstanders van dit seizoen. Een zware dobber dus, die Pearson alvast niet meer hoeft te omzeilen.

Voor de Hornets is het al het derde ontslag van een trainer dit seizoen. Naast Pearson werden ook Quique Flors en Javi Garcia de laan uitgestuurd.