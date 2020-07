Twitter verwijdert video die door president Trump was geretweet

Twitter heeft opnieuw ingegrepen bij een tweet van Donald Trump. De Amerikaanse president had een muziekvideo van Linkin Park geretweet in het kader van zijn verkiezingscampagne, maar de rockband diende klacht in.

De video van het nummer ‘In The End’ was online gezet door Dan Scavino die in het Witte Huis verantwoordelijk is voor sociale media. Maar Linkin Park diende klacht in en liet weten geen toestemming aan de president te hebben gegeven om hun muziek te gebruiken. Bovendien steunt de rockgroep de president niet.

Twitter verwijderde vervolgens de video en in plaats daarvan is nu te lezen: “deze media zijn gedesactiveerd na een kennisgeving door de houder van de rechten”.

Niet eerste keer

Twitter en Trump hebben het al weken met elkaar aan de stok. Zo plaatste het platform al verschillende keren een blauw uitroepteken en de tekst “Gemanipuleerde Media” onder een door Trump geplaatste tweet.

De Republikeinse president botst ook geregeld met muzikanten wiens muziek hij zonder toestemming gebruikt. Zoals de Rolling Stones (“You Can’t Always Get What You Want”) en Queen (“We Are the Champions”). “In the End” (2001) vormde voor Linkin Park de doorbraak en is nadien hét visitekaartje van de band geworden.

