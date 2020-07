Het distributiecentrum van koopsite Bol.com in het Nederlandse Waalwijk is zondagmiddag overvallen.

Het gaat om een gewapende overval die volgens de politie vermoedelijk het werk van meerdere daders is. Bij de overval van het pand aan de Pakketweg is niemand gewond geraakt. Of de overvallers iets hebben meegenomen is nog niet bekend.

Het onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld is in volle gang, aldus de politie.