Gevlucht bendelid verdacht van moord op Belgisch bejaard koppel is gearresteerd in Paraguay

In Lambaré is een dertigjarige man gearresteerd die verdacht wordt van de moord op een Belgisch bejaard echtpaar (themabeeld) Foto: EFE

In Lambaré, een stad in het oosten van Paraguay, is een dertigjarige man gearresteerd die verdacht wordt van de moord op een Belgisch bejaard echtpaar in 2010.

Cristian De Los Santos Méndez Ramírez is zaterdagochtend aangehouden in de stad Lambaré, in de regio Central in het oosten van het land, nadat hij twee jaar lang op de vlucht is geweest. De politie had toestemming gekregen een huiszoeking te doen in de woning waar hij zich zou schuil houden. Hij werd gearresteerd wegens zijn betrokkenheid bij een zware overval en wordt ook beschuldigd van huiselijk geweld.

De Los Santos is bovendien hoofdverdachte in de zaak rond de moord op een Belgisch echtpaar op 3 maart 2010. Jacques Graulds (66) en Marcelle Thoelen (78) werden overvallen door vier gewapende mannen terwijl ze thuis aan het eten waren. Bij het vuurgevecht kwamen man en vrouw om, maar ook een van de overvallers nadat de man had teruggeschoten. De anderen vluchtten weg.

De Paraguyaan zou destijds lid geweest zijn van een gevaarlijke misdaadbende die het had gemunt op buitenlanders in de regio, onder meer op expats of toeristen die er langere tijd verbleven. De bende stond onder leiding van Julián Villar, de broer van de bekende José “Coco” Villar, vermoord in Chaco.