Misnoegde Lionel Messi maakt statement op laatste speeldag La Liga: twee goals en recordassist

FC Barcelona heeft op de laatste speeldag van La Liga nog eens uitgehaald. Op het veld van Deportivo Alaves werd het 0-5. Lionel Messi scoorde twee keer en gaf een recordassist.

Barcelona had iets goed te maken na de thuisnederlaag (1-2) tegen Osasuna en het definitief mislopen van de titel. Trainer Quique Sétien koos op de laatste speeldag, die er niet meer toe deed, voor enkele jongens met minder matchritme of nog een jonge leeftijd. Zo kregen Clément Lenglet, Ronald Araujo, Ruiqi Puig, Arturo Vidal en Ansu Fati hun kans van de coach. Lionel Messi en Luis Suarez stonden mee in de basis en dicteerden snel het spel. Messi bood Fati de 0-1 aan, goed voor zijn 21ste assist in La Liga. Een absoluut record.

🔥 | Ansu Fati met zijn zevende doelpunt van het seizoen. Voor Messi is het al assist nummer 21! 😱🙌



0️⃣-1️⃣ #AlavésBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/2bGu3iJjPi — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 19, 2020

Maar Messi kwam ook zelf op het scorebord, dit keer op aangeven van de talentvolle Puig. De Argentijn leek bijzonder lang te wachten, maar scoorde toch nog. Suarez kon niet achterblijven en scoorde voor rust nog de 0-3.

2️⃣4️⃣ | Doelpunt nummer 24 voor Lionel Messi, dames en heren! 🙌😍



0️⃣-2️⃣ #AlavésBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/zFq0xxeD7g — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 19, 2020

Na de rust loodste toptalent Puig met een tweede assist Nelson Semedo door de buitenspelval. De rechtsachter maakte het keihard af in de verste hoek.

Messi bleef echter bijzonder actief en legde de 0-5 in doel. Een statement van de Argentijn na de zware kritiek die hij uitte op zijn eigen team afgelopen week na de nederlaag tegen Osasuna en de daarbij horende titel voor rivaal Real Madrid.