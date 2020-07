Leicester City dreigt Champions League-ticket kwijt te spelen na kansloze nederlaag op het veld van Tottenham

Leicester City leek lange tijd op weg naar een Champions League-ticket, maar met de meet in zicht dreigen The Foxes er alsnog naast te grijpen. Youri Tielemans en co gingen met de billen bloot op het veld van Tottenham. Heung-Min Son en Harry Kane tekenden voor de doelpunten in de 3-0-zege van de Spurs.

Slechts twee zeges in de zeven wedstrijden na de corona-onderbreking. Leicester was zijn goede vorm van voor de lockdown duidelijk kwijt, terwijl Chelsea en Manchester United wel vlotjes punten pakten. En dus moest er op het veld van Tottenham gewonnen worden om zijn lot in eigen handen te houden in de strijd om de plaatsen in de Champions League.

De Spurs waren de voorbije weken wisselvallig en het voetbal was niet altijd sprankelend, maar met een zes op zes tegen Arsenal en Newcastle tankte het wel vertrouwen. En dat vertrouwen vertaalde zich in een dodelijk efficiënte eerste helft. Toby Alderweireld zag hoe de Spurs zich al vroeg op voorsprong counterden. Kane stuurde Son op het juiste moment weg. De Zuid-Koreaan sneed naar binnen en viseerde de verste hoek. Via het been van Leicester-verdediger verdween het leer echter in de korte hoek, doelman Schmeichel was kansloos: 1-0.

Foto: Pool via REUTERS

De bezoekers waren niet van slag en namen de match in handen, maar de efficiëntie ontbrak. Jamie Vardy - nochtans al goed voor 23 goals dit seizoen - liet tot tweemaal toe een grote kans onbenut. Zijn eerste mogelijkheid zag hij gered door een verdedigend been, de tweede maal verkwanselde hij zelf een uitstekende kans. Ploegmaat Ayoze Perez zag een prima schot dan weer knap gered worden door thuisdoelman Hugo Lloris.

Dodelijke counters

Dan gingen ze er aan de overkant vlotter in. Son zag een tweede doelpunt nog door de neus geboord dankzij een knappe reflex van Schmeichel, maar met de rust in zicht ging het plots snel. Na een afgeslagen hoekschop van Tielemans schakelde Tottenham pijlsnel om. Lucas stuurde Kane op het gepaste moment in het straatje en de aanvalsleider van de Londenaars schoof het leer perfect in het hoekje: 2-0.

Een counter zo scherp dat je moet oppassen voor snijwonden. 🙃🔪 pic.twitter.com/ZqmBZWg9vJ — Play Sports (@playsports) July 19, 2020

Nu was Leicester wel van slag, want nauwelijks drie minuten later was het alweer prijs. Opnieuw op een snelle uitbraak, of wat had u gedacht. Lucas vond Kane, die vanop links naar binnen sneed en de bal met rechts heerlijk in de verste hoek krulde: 3-0 ene boeken toe. En dan moest er nog voor de rust gefloten worden.

Foto: Photo News

Brendan Rodgers greep in en bracht Demarai Gray in de plaats van Ryan Bennett. De winger had er duidelijk zin en vuurde meteen een bom af, maar vond een verdediger op zijn weg. Op het uur eiste hij een vrije trap op, die door Lloris maar net vanonder de lat kon worden gehaald. Leicester wilde wel, probeerde ook maar kon de Spurs amper verontrusten. Even mochten de Foxes hopen op een strafschop, maar de VAR volgde de ref en oordeelde dat de bal niet op de stip moest.

Ook met Dennis Praet in de plaats van Tielemans liep het stroef voor Leicester. Gray zag een nieuwe poging dit keer net over de kooi van Lloris zeilen. Nadat Mourinho zijn traditionele wissels had doorgevoerd (Bergwijn voor Lucas en Lamela voor Lo Celso) probeerde Leicester een slotoffencief in te zetten. Iheanacho zocht deze keer de verste hoek, maar Lloris bleef foutloos en zweefde de bal uit de hoek. Het laatste woord was voor Hirst, maar ook hij kon zijn afstandsschot niet kadreren.

Voor Leicester is de nederlaag een domper in de strijd om de Champions League-plaatsen. Het kan Manchester United over zich zien springen, terwijl Chelsea kan uitlopen. Beide clubs komen woensdag pas in actie in de Premier League, zondagavond staan ze nog tegenover elkaar in de halve finale van de FA Cup. Tottenham springt voorlopig naar de zesde plaats, goed voor een plaats in de Europa League.