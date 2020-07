Waarom een Italiaanse multimiljonair en eigenaar van Leeds onze profclubs nu al voor de tweede keer een grote zak met geld geeft

Dé spilfiguur van het gepoker om de Belgische voetbalrechten zit deze week met zijn gedachten in Leeds, waar zijn club net de promotie naar de Premier League vierde. Andrea Radrizzani, de grote baas van Eleven Sports, zette vanop afstand het licht op groen om 103 miljoen euro tv-geld te betalen aan onze profclubs. Hij koos niet toevallig ons land uit als één van de speerpunten van een gedurfde aanpak, die hem voorlopig nog verplicht deals te sluiten met bedrijven die hij net het gras onder de voeten weggemaaid heeft. Portret van een man waarvan we niet zeker durven zeggen of hij nu visionair, fantast of beiden is.