President Trump over eventuele nederlaag in november: “Ik ben een slechte verliezer”

De Amerikaanse president Donald Trump laat open of hij een eventuele nederlaag bij de verkiezingen in november zou aanvaarden. Hij zegt geen goede verliezer te zijn en er mogelijk niet goed mee om te gaan als hij verliest. De Republikein hoopt eind dit jaar te worden herkozen en minimaliseerde weer (de gevolgen en verloop van) de coronapandemie.

Trump ziet de suggestie van de rivaliserende Democraten niet zitten om verkiezingen per post te houden, in verband met de coronapandemie. Hij vreest immers dat de uitslag dan wordt gemanipuleerd, zo bleek in een interview met de conservatieve Amerikaanse nieuwszender Fox News. “Ik ben geen goede verliezer”, zei het staatshoofd. “Ik verlies niet zo vaak. Ik hou niet van verliezen.” Na herhaaldelijk aandringen door interviewer Chris Wallace of hij de uitslag zal aanvaarden: “Ik moet het zien. Nee, ik ga niet zomaar ja zeggen. Ik ga geen nee zeggen.”

LEES OOK. Kanteling in VS: Joe Biden heeft ruime voorsprong op Donald Trump in peiling presidentsverkiezingen

Trump haalde weer zwaar uit naar zijn Democratische rivaal Joe Biden die het land zou “ruïneren en de belastingen verdrievoudigen”. Volgens de president zou hij de weg effenen voor “radicaal links” en dat “soort ideologie dat zich meester heeft gemaakt van Venezuela”. De president zei dat zijn rivaal “geen twee samenhangende zinnen aan elkaar kan uitspreken”. Trump (74) wil echter niet zo ver gaan de 77-jarige Democraat “seniel” te noemen, maar hij vindt hem wel onbekwaam om het land te leiden. “Om president te zijn, moet je scherp en taai zijn en nog veel meer.”

“Jongeren op dag genezen”

Het Amerikaanse staatshoofd toonde zich niet bezorgd om de recente opflakkering van het aantal coronabesmettingen. Hij herhaalde dat die te wijten is aan het toenemend aantal testen. Bovendien “betreffen die nieuwe gevallen veel jongeren die op een dag genezen”, aldus Trump. “Zij hebben een loopneus en men beschouwt dit als een positieve test (...) Veel van dergelijke gevallen mogen zelfs geen gevallen zijn.”

In verband met de ongelijkheid met de cijfers in Europa zei de bewoner van het Witte Huis: “ze (de Europeanen) testen niet, ze testen niet.” Qua mortaliteit hebben de VS “een van de laagste niveaus, misschien het laagste ter wereld”, voegde hij eraan toe.

Eens te meer wees Trump de plicht om een mondmasker te dragen af. “Neen, ik wil dat de mensen een zekere vrijheid hebben (...) en ik ga niet akkoord met de bewering dat alles zal verdwijnen als iedereen een mondmasker draagt.” Omtrent dokter Anthony Fauci die in Amerika als boegbeeld geldt in de bestrijding van de pandemie zei de president dat de immunoloog “een beetje een alarmist” is. “Uiteindelijk zal ik gelijk hebben. U weet, ik heb gezegd ‘het zal voorbijgaan’. Ik zal het nog zeggen”, zo hoorden de kijkers zondag op Fox News.