Druk op Juventus-coach Maurizio Sarri neemt toe: “Dit hoort bij het vak”

Coach Maurizio Sarri van Juventus beseft dat zijn positie ter discussie staat na een mindere periode. De 61-jarige Italiaan weigert echter te speculeren over zijn toekomst. “We moeten ons concentreren op de komende duels. Om te beginnen de wedstrijd van maandag tegen Lazio. Dat is het enige dat telt, dat is mijn toekomst”, bekende hij zondag op het persmoment daags voor de wedstrijd.

Sarri heeft in zijn eerste jaar als trainer van Juventus de titel nog steeds voor het grijpen. Een overwinning bleef echter uit in de laatste drie duels. Daardoor neemt de druk op Sarri toe, want het Inter van Romelu Lukaku en het Atalanta van Timothy Castagne blijven op de loer liggen.

“Dat hoort nu eenmaal bij mijn vak. Als je wint, doe je het goed, als je verliest, doe je het slecht. Voetbal is lastig, waar je ook bent. Maar als je mij vraagt of ik mij zorgen maak over mijn toekomst, is dat hetzelfde als je een Formule 1-coureur vraagt of hij bang is om hard te rijden.”