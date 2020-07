Drie jonge mannen gaan vissen, vader vindt ze vermoord terug: “Gruwelijk scène”

In de Amerikaanse staat Florida zijn drie mannen dood teruggevonden aan een meer. Ze waren daar om te vissen. De politie is een moordonderzoek gestart en gelooft dat er meer dan één dader betrokken is.

“Een slachtpartij.” Zo noemde de lokale korpschef de crime scene bij Lake Streety, een zoetwatermeer in het zuiden van Polk County, in Florida. Drie jonge mannen wilden er ’s nachts gaan vissen, toen ze plots werden aangevallen.

Het misdrijf vond vrijdagavond rond 22 uur lokale tijd plaats. Het onderzoek is nog volop bezig, maar volgens de eerste bevindingen zou een van de vrienden als eerste gearriveerd zijn op de afgesproken visplaats. De 23-jarige Damion Tillman zou er aangevallen zijn toen hij nog alleen was. Op dat moment arriveerden zijn vrienden Kevin Springfield (30) en Brandon Rollins (27), daarop gingen de aanvallers ook hen te lijf en werden er schoten gelost.

Rollins leefde nog toen de moordenaars wegvluchtten en kon zijn gsm nog pakken om zijn vader om hulp te bellen. De man reed onmiddellijk naar de plaats en merkte dat zijn zoon nog steeds ademde. Door zich te haasten was de vader zijn gsm vergeten waarop hij hulp ging halen in een nabijgelegen winkel. Uiteindelijk duurde het nog tientallen minuten voor de hulpdiensten arriveerden aan het meer. Rollins haalde het niet.

“Dit is een gruwelijke scène”, zegt county sheriff Grady Judd, die er al 48 jaar in dienst is. “Ik heb veel plaats delicten gezien, maar dit is van de ergste die ik al gezien heb.” De sheriff beloofde een beloning van 5.000 dollar voor de gouden tip die naar de daders kan leiden. “Het is nog te vroeg om te zeggen dat de slachtoffers de daders wel of niet kenden, maar onze intuïtie is dat je op deze afgelegen plek normaal niemand tegenkomt.”