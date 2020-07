Dries Mertens valt geblesseerd uit in Napolitaanse thuiszege tegen Udinese

Napoli heeft zondag op de 34e speeldag in de Serie A met 2-1 gewonnen van Udinese. Dries Mertens werd na dertig minuten naar de kant gehaald, na een duel met Rodrigo Becao.

De Belgische flankaanvaller en Napolitaanse topschutter aller tijden bleef even liggen nadat hij de knie van Becao in zijn rug had gekregen en liep kort erna al mankend van het veld. Eerder had Rodrigo Paul Udinese al op voorsprong gebracht met een laag hard schot (22.). Arkadiusz Milik, die nog maar net op het veld stond in de plaats van Mertens, wist de Napolitanen terug op gelijke hoogte te brengen op aangeven van Fabian Ruiz (32.). Pas helemaal in het slot ging de thuisploeg er volledig over via Matteo Politano, die heerlijk uithaalde vanaf de rand van de zestien.

Door de zege springt Napoli naar de zesde plaats, naast AC Milan.