Basaksehir kroont zich voor de eerste keer tot Turks landskampioen

Basaksehir heeft zich zondag voor de eerste keer in de clubgeschiedenis tot Turks landskampioen gekroond. De club uit Istanboel won zelf op de voorlaatste speeldag met het kleinste verschil (1-0) van Kayserispor, terwijl eerste achtervolger Trabzonspor met 4-3 de boot inging tegen Konyaspor. Basaksehir telt met nog één speeldag te gaan vier punten voorsprong en kan dus niet meer ingehaald worden.

Basaksehir is nog maar de zesde ploeg die het Turkse kampioenschap kon winnen. Eerder deden Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas, Trabzonspor en Bursaspor het al voor. De club bevestigt zich hiermee als vierde grote ploeg uit Istanboel, naast Galatasaray, Besiktas en Fenerbahçe. De ploeg onder leiding van voormalig Turks international Okan Buruk is ook de eerste die er in slaagt om nog kampioen te spelen na het verliezen van de eerste twee wedstrijden van het seizoen.

Het pas sinds 2014 onder de naam Basaksehir spelende team was er de afgelopen drie seizoenen telkens dichtbij, maar moest het uiteindelijk altijd afleggen in de laatste weken van het kampioenschap. Ook in de Europa League zijn ze dit seizoen nog actief. Daar wacht binnenkort FC Kopenhagen in de terugwedstrijd van de achtste finales.