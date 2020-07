Club Brugge wil deze week eerste transferslag slaan: pijlsnelle flankspeler Bright Osayi-Samuel op komst

Club Brugge hoopt deze week uit te pakken met zijn eerste transfer. De pijlsnelle flankspeler Bright Osayi-Samuel (22) van Queens Park Rangers heeft zijn zinnen gezet op blauw-zwart. Alleen de transferprijs kan nog roet in het eten gooien.

Minstens 5 miljoen euro. Dat is het prijskaartje dat de Engelse tweedeklasser Queens Park Rangers op Bright Osayi-Samuel heeft gekleefd. De zoon van Nigeriaanse ouders verhuisde op zijn tiende naar Engeland en maakte furore in de Championship. Als traditionele “winger” was hij dit seizoen goed voor 5 goals en 9 assists. Enkele clubs uit de Premier League volgen zijn verrichtingen, maar het is Club Brugge dat voorlopig de beste papieren heeft om de 22-jarige flankspeler binnen te halen.

QPR-trainer Mark Warburton hield Osayi-Samuel zaterdag uit de ploeg tegen Millwall. “Bright zou vandaag in de ploeg hebben gestaan, maar er is verregaande interesse van een Belgische ploeg”, zei Warburton. “Omdat de gesprekken zijn opgeschoten, was het in ieders belang dat we hem niet opstelden.”

De gesprekken zijn inderdaad opgeschoten, maar nog niet afgerond. Club Brugge hoopt de speler voor minder binnen te halen dan 5 miljoen euro. De volgende dagen zullen duidelijk maken of QPR bereid is de prijs te laten zakken. In de entourage van de speler is te horen dat er alvast interesse is om de stap naar een Champions League-deelnemer te wagen. Alleen is het wachten op een akkoord tussen de clubs.

Diatta en Dennis: versieren zij deze zomer een transfer? Foto: BELGA

Dennis en Diatta

Club Brugge staat in een sterke onderhandelingspositie omdat er nog niemand vertrokken is. Emmanuel Dennis en Krépin Diatta kunnen blauw-zwart deze zomer verlaten, maar blijven minstens tot de bekerfinale aan boord. Zowel de spelers, als de staf als de club wil de basisploeg tot 1 augustus intact houden. De finale tegen Antwerp leeft enorm binnen de groep. Bekerwinst kan de enige kans zijn om een uitzonderlijk seizoen samen te vieren op het veld.

Een andere reden waarom Club niet gehaast is, is de timing van de transferperiode. Door de coronacrisis is die opgesplitst in twee delen, met een tweede deel in oktober. Club hoopt deze zomer een sterke targetspits, een linksvoetige centrale verdediger en jong geweld op de flanken aan te trekken. De ploeg zal mogelijk pas op punt staan in oktober, als de groepsfase van de Champions League begint.