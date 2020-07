Haalt Vincent Kompany de competitiestart? Anderlecht-aanvoerder aangeslagen na zoveelste spierblessure

Haalt hij de competitiestart op 9 augustus tegen STVV? Die vraag is pertinent nadat Vincent Kompany (34) in Saint-Étienne voor een zoveelste keer uitviel met een spierblessure. De exacte diagnose – een scheurtje of een verrekking in de adductoren – moet nog gesteld worden, maar Anderlecht houdt rekening met een langere afwezigheid. Kompany zelf keerde aangeslagen terug uit Frankrijk.

LEES OOK. Frank Vercauteren bezorgd over nieuwe blessure van Vincent Kompany: “We houden rekening met langere afwezigheid”

Anderlecht won zijn twee matchen in Saint-Étienne. Vincent Kompany had blij moeten zijn, want zijn team draait goed. Helaas, toen de RSCA-vlucht zaterdagavond landde in Brussel was de speler-manager terneergeslagen. Trekkebenen deed hij niet, maar met zijn pet diep over zijn ogen en zijn mondmasker hoog opgetrokken stapte Vince The Prince op de bus. “Uiteraard is Vincent aangeslagen”, aldus coach Frank Vercauteren. “Hij weet ook wat dit betekent voor de nabije toekomst.”

“Relatief ernstig”

Als Vincent Kompany geblesseerd is, is dat zelden voor enkele dagen. Het verleden bewees al dat hij niet te snel mag terugkeren en voldoende rust moet nemen. Het scenario van zo’n kwetsuur is altijd hetzelfde. De Rode Duivel voetbalt volle bak – tackles, kopduels, lange passes… – tot hij bij een sprintduel plots moet stoppen en naar zijn lies/dij grijpt. Zo ook na 60 minuten in Saint-Étienne. “We vrezen dat het relatief ernstig is”, vervolgde Vercauteren. “Het is geen pijn die geleidelijk opkwam, de blessure ontstond na een ongecontroleerde beweging. Dat Vincent niet probeerde voort te voetballen, is een teken. We moeten voorbereid zijn op een langere onbeschikbaarheid.”

Foto: BELGA

De Brusselaars hadden gisteren een dag vrijaf. Om een goeie diagnose te stellen, moet je meestal 24 tot 48 uur wachten, maar dat de frustraties bij Kompany al oplopen, is logisch. Tijdens de lockdown speelde paars-wit maandenlang geen wedstrijd. De Rode Duivel stelde alles in het werk om zijn kwetsbare lichaam klaar te stomen voor het nieuwe seizoen. We zijn drie oefenwedstrijden ver en hij ligt er weer uit. “Wat gebeurd is, is gebeurd. Het verleden kan je niet meer veranderen”, stelde Vercauteren nog.

Gebrand op prijzen pakken

Eens hij op de bank zat, begon Kompany wel actief te coachen. Wat moest hij anders? Te veel nadenken is ook niet goed. Het is de elvendertigste blessure uit zijn carrière. Vorig seizoen viel hij ook al uit op Genk, op Beerschot en op Moeskroen. In totaal miste de aanvoerder toen dertien matchen. Dat alles terwijl hij er zo op gebrand is om Anderlecht nog eens naar de top te stuwen. Kompany heeft nog een spelerscontract tot 2022 en wil in die resterende twee jaar niet alleen nog een EK en WK spelen, maar ook een prijs pakken met Anderlecht. Tot dan zal hij niet rusten en na elke blessure terugvechten. Ook nu, maar of hij over drie weken op het kunstgras van Stayen zal staan voor de eerste speeldag lijkt heel twijfelachtig.

LEES OOK (N+). Vlap moet de Anderlecht-machine nog meer laten draaien (en vier andere conclusies na eerste publieke oefenmatch)