Anderlecht en Gent zijn klaar om de titelstrijd aan te gaan: “Wij kunnen vervelend worden voor Club Brugge”

Minstens top drie. Zelfs meedoen voor de titel. Dat zijn de ambities van Anderlecht en die worden ook zo uitgesproken. Paars-wit tankte vertrouwen na twee zeges tegen Saint-Étienne. Oké, de blessure van Kompany is een domper, maar dat weerhield de Brusselaars er niet van zelfverzekerd terug te keren. Ook Gent deed afgelopen weekend vertrouwen op en is klaar voor de titelstrijd.

“We moeten als honden op de bal knallen.”

Herinnert u zich de open brief die Anderlecht in december schreef? De heropbouw kostte tijd, een overgangsjaar kon en pas in 2022 zou het weer meedoen voor de ...