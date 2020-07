Adnan Januzaj schiet Real Sociedad naar Europa League met vrije trap, Real Madrid sluit seizoen af met gelijkspel

Atlético Madrid en Real Sociedad hebben elkaar zondag met 1-1 in evenwicht gehouden op de 38e en laatste speeldag van het seizoen in de Spaanse La Liga. Dankzij het gelijkspel is de ploeg van Yannick Carrasco op de derde plaats geëindigd.

Koke mocht de score van dichtbij openen nadat Alvaro Morata hem met een heerlijk hakje alleen voor doel had gezet (30.). Adnan Januzaj, die na 78 minuten op het veld kwam voor Sociedad, maakte in de 88e minuut nog gelijk met een strakke vrije trap vanuit een scherpe hoek. Het doelpunt bleek het verschil tussen de achtste en zesde plaats te zijn voor zijn ploeg, die zich zo verzekerde van een stek in de Europa League. Ze spelen ook nog de finale van de Copa del Rey tegen Athletic. Yannick Carrasco mocht invallen voor Atlético in de 56e minuut.

Belgenloos Real sluit af met gelijkspel bij Leganés

Real Madrid heeft zondag het seizoen in Spanje afgesloten met een 2-2 gelijkspel op bezoek bij Leganés, dat samen met het al eerder veroordeelde Espanyol en Mallorca naar de tweede klasse zakt.

De kersverse landskampioen, met Thibaut Courtois op de bank en Eden Hazard niet in de selectie, kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong met een rake kopbal van aanvoerder Sergio Ramos op vrije trap van Isco. Bryan Gil maakte met de rust in zicht echter gelijk voor de thuisploeg. In het begin van de tweede helft faalde Marco Asensio niet alleen voor doel, waardoor Real op 1-2 kwam. Roger Assale maakte er in het slot nog 2-2 van, verder geraakte de thuisploeg niet meer. Mits een overwinning had Leganés zich nog kunnen redden.

Karim Benzema kwam in de slotwedstrijd voor Real niet meer tot scoren en bleef zo op 21 doelpunten staan. Met 25 treffers krijgt Lionel Messi voor het vierde jaar op rij en voor de zevende keer de Trofeo Pichichi, de onderscheiding voor de topschutter in Spanje. Zeven topschutterstitels is tevens een record in Spanje, het vorige record deelde Messi met Telmo Zarra, die in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw met Bilbao zes keer de topschutter was in Spanje.

