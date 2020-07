Parket opent onderzoek naar dood van man na arrestatie: beelden zorgen voor ophef en petitie tegen politiegeweld

Antwerpen / Sint-Jans-Molenbeek - Een filmpje van een politiearrestatie in de Antwerpse stationsbuurt heeft zondag voor ophef gezorgd op sociale media. Op de beelden is te zien hoe de politie een 29-jarige Algerijnse man overmeestert. De man was onder invloed en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij later op de avond, zo bevestigt de politie.

De beelden werden zondagmiddag gemaakt in de Statiestraat, een zijstraat van het Koningin Astridplein in Antwerpen. Er is te zien hoe een man op de grond ligt en in bedwang gehouden wordt door twee politie-inspecteurs. Als bijschrift staat er dat de politie de man verstikt zou hebben, al is dat op de beelden niet te zien. “Een vriend van mij maakte het filmpje”, vertelt de vrouw die de beelden op Twitter deelde. “Nadat hij stopte met filmen kwamen er nog twee politiecombi’s aan, toen werd het heftiger, zegt hij. De man kreeg een mondkapje aan, daar was volgens mijn vriend bloed op te zien. Toen ze hem op een brancard legden, draaide zijn hoofd levenloos weg.”

Amok

Het gaat om een 29-jarige Algerijn uit Sint-Jans-Molenbeek. “De man werd in de ziekenwagen twintig minuten gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht”, zei politiewoordvoerder Sven Lommaert zondagavond. De man werd zondagmiddag een eerste keer geopereerd in het Middelheimziekenhuis en werd nadien overgebracht naar de afdeling intensieve zorgen. Daar overleed hij later op de avond.

Volgens de politie werden de inspecteurs opgeroepen omdat de man amok maakte op een caféterras in de Statiestraat. “Hij belaagde mensen, gooide met terrasmeubels en viel op de grond”, zegt Lommaert. Getuigen vertelden aan de politie dat ze hadden gezien dat de man iets in zijn eigen drank had gedaan en dat vervolgens had ingenomen. “Dat bevestigt het idee dat hij onder invloed was. Dit wordt verder onderzocht.”

“Onze mensen hebben de man op de grond geboeid en hebben zijn benen gekruist omdat hij in het rond bleef stampen. Ze merkten dat hij een snijwonde aan het hoofd had en bloedde uit zijn mond”, gaat de politiewoordvoerder verder. “Toen de ziekenwagen aankwam, is de man inderdaad weggedraaid en moest hij lange tijd gereanimeerd worden.” Later zondagavond kwam de bevestiging van zijn overlijden.

We onthouden ons voorlopig van alle commentaar in deze zaak. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de oorzaak van het overlijden van de man. Het slachtoffer is overigens niet op straat overleden, maar werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht #MurderInAntwerp — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) July 20, 2020

Proportioneel geweld

Met de protesten tegen politiegeweld in het achterhoofd bekeek de Antwerpse politie ondertussen de camerabeelden van bewakingscamera’s in de buurt. “Onze eerste conclusie is dat het gebruikte geweld proportioneel was”, luidt het. Het parket onderzoekt de zaak, zowel het gewelddadige gedrag van de man als het politieoptreden. Daaruit zal onder meer moeten blijken of de man om het leven kwam als gevolg van druggebruik of door andere factoren. Het glas waar de man van dronk werd in beslag genomen om door het labo te worden geanalyseerd. het parket heeft intussen ook op de feiten gereageerd. “De onderzoeksrechter verzamelt alle informatie om een duidelijk beeld te krijgen over wat er nu juist is gebeurd en wenst in alle sereniteit haar onderzoek verder te zetten”, klinkt het daar. Het parket bevestigt dat de Antwerpse politiediensten naar een café in de Statiestraat werden geroepen naar aanleiding van een melding van commotie die daar was ontstaan. “Op grond van de omstandigheden ter plaatse hebben de politiediensten zich genoodzaakt geacht een 29-jarige man te boeien”, aldus het parket. “Op een gegeven moment is die man onwel geworden, waarna de hulpdiensten werden verwittigd. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij gisterenavond is overleden.”

Op sociale media zijn intussen oproepen tot protest gelanceerd en zou er morgen een betoging plaatsvinden. Onder meer op Twitter wordt fel gereageerd op beelden van het gebeuren. Er staat ook al een petitie online die oproept tot “gerechtigheid” voor de overleden man en her en der wordt ook opgeroepen om dinsdag op straat te komen voor een protestactie. Het Antwerpse politiekorps laat op Twitter weten dat het zich voorlopig verder van alle commentaar onthoudt, maar benadrukt wel dat de man in het ziekenhuis stierf en niet - zoals sommigen op sociale media beweren - al tijdens het incident op straat.