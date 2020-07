Brand kathedraal Nantes: opgepakte man opnieuw vrijgelaten

De 39-jarige man die zaterdag werd aangehouden in het onderzoek naar de brand in de vijftiende-eeuwse kathedraal van Nantes, is zondagavond vrijgelaten. Dat heeft de openbaar aanklager bekendgemaakt.

“Ik bevestig dat de man zonder vervolg is vrijgelaten”, aldus procureur Pierre Sennès.

Eerder zondag had de advocaat van de asielzoeker uit Rwanda al gezegd dat de man niets met het uitbreken van de brand te maken had.

De man die was aangehouden, is een vrijwilliger die in de kathedraal werkt. Hij zou vrijdag verantwoordelijk zijn geweest voor het afsluiten van het gebedsgebouw. De vrijwilliger werd verhoord om te achterhalen wat er tussen de sluiting en het ontstaan van de brand is gebeurd.

Het vuur verwoestte het grote kerkorgel. Direct na de brand werd al verklaard dat die waarschijnlijk was aangestoken omdat op drie plaatsen vuurhaarden werden ontdekt.

Restauratie

De Franse staat zal de kosten voor de restauratie van de door brand getroffen kathedraal van Nantes op zich nemen. Dit heeft minister van Economie Bruno Le Maire maandag verzekerd. “Het is een verplichting voor de staat want het is zijn eigendom, het is een verplichting omdat het onze cultuur is, dus we tekenen present”, zei de bewindsman, eraan herinnerend dat premier Jean Castex zich zaterdag ter plaatse heeft begeven.