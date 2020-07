Dalle schakelt influencers in om jongeren te bereiken voor contactopsporing

Vlaams minister van ­Media Benjamin Dalle (CD&V) zet influencers in om jongeren te bereiken met een campagne rond contactopsporing. Dat meldt De Standaard.

De Brusselaar zette bij het begin van de coronacrisis al een campagne op poten met de slogan ‘check, check, check’, met bekende figuren als Elodie Ouédraogo, Dieter Coppens en ­An Lemmens.

De campagne is aan een tweede ronde toe, ditmaal met de focus op contactopsporing, en de noodzaak om alle contacten aan te geven wanneer een contactspeurder daar om vraagt. De campagne wordt gevoerd via klassieke media, zoals spotjes op tv, maar ook via sociale media.

Tijdens de eerste campagne werd al geadverteerd via Facebook, ­Instagram, Spotify en TikTok. Nu het ­virus oprukt bij jongeren, ­schakelt Dalle ook influencers in om jongeren te bereiken via ­TikTok, het sociale platform voor korte muziek- en dansvideo’s. De eerste contacten zijn gelegd.