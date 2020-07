Groot tekort aan donorplasma kan dramatische gevolgen hebben voor Europese landen waarschuwt Rode Kruis

Het Rode Kruis-Vlaanderen waarschuwt voor de hoge afhankelijkheid van heel wat Europese landen van Amerikaans donorplasma. “Als de Verenigde Staten, die plasma als een strategisch product beschouwen, de kraan op een dag toedraaien, betekent dat een probleem voor velen”.

Ruim 350.000 Europeanen zijn op dit moment afhankelijk van medicijnen die gemaakt worden van plasma uit de Verenigde Staten. Dat komt omdat een groot deel van de Europese landen geen of weinig plasma inzamelen en dus afhankelijk zijn van Amerikaanse export. Ook nu wordt plasma steeds belangrijker door te talrijke studies die onderzoek doen naar de genezende werking ervan bij Covid-19.

Ook in ons land loopt zo’n onderzoek waarbij het Rode Kruis-Vlaanderen plasma levert. België investeert al jarenlang in zijn plasmaferescapaciteit, waardoor het slechts beperkt afhankelijk is van buitenlandse commerciële firma’s voor de aanlevering van plasma als grondstof voor de productie van levensreddende medicijnen. Maar in vele andere landen is dat niet zo. “De Europese landen die vandaag amper of geen plasma inzamelen bevinden zich in een heel zwakke positie”, zegt prof. Dr. Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen. “Als de Verenigde Staten, die plasma als een strategisch product beschouwen, de kraan op een dag toedraaien en het ingezamelde plasma enkel voor binnenlands gebruik voorbehouden, betekent dat een probleem voor velen”.

Het is niet nieuw dat er ongerustheid heerst over de wereldwijde bevoorrading van plasma, maar die wordt wel steeds groter. Door de coronapandemie is plasma nog een schaarser goed geworden want door de lockdownmaatregelen vonden veel donoren hun weg niet naar de donorcentra. Daarnaast is het ook nog meer gegeerd omwille van de mogelijke herstellende werking bij coronapatiënten.