Appartement brandt volledig uit: twee bewoners en twee agenten naar ziekenhuis

De brand ontstond in het appartement op de eerste verdieping. Foto: tlg

Brugge / Zeebrugge - In een appartementsgebouw langs de Kustlaan in Zeebrugge is zondagnacht brand ontstaan. Drie bewoners werden geëvacueerd, twee van hen liepen rookintoxicatie op. Ook twee toegesnelde agenten raakten bevangen door de rook.

De brand ontstond zondagnacht rond één uur op een appartement op de eerste verdieping in de Kustlaan. Hoe het vuur ontstond, is niet duidelijk. Feit is wel dat er een hevige rookontwikkeling mee gepaard ging. De brandweer werd verwittigd en snelde met drie korpsen - Knokke, Blankenberge en Brugge - ter plaatse. Toen de pompiers arriveerden, stond de bewoner van het appartement op zijn balkon. De man werd met de ladderwagen naar beneden gehaald. Twee andere personen werden aan de achterzijde met een ladder uit het appartement gehaald. Ook de andere bewoners van het blok werden geëvacueerd.

De brand woedde al hevig toen de pompiers arriveerden. Van zodra iedereen in veiligheid was gebracht, konden zij met de bluswerken beginnen. Ze kregen het vuur onder controle, maar konden niet verhinderen dat het appartement zo goed als volledig uitbrandde. Een branddeskundige zal de precieze oorzaak moeten nagaan.

In totaal werden twee bewoners met rookvergiftiging naar het ziekenhuis overgebracht. Ook twee toegesnelde politieagenten raakten bevangen en gingen ter controle naar het ziekenhuis. Tijdens de ganse interventie werd de Kustlaan volledig afgezet in de richting van Knokke. Maar gezien het nachtelijke uur veroorzaakte dat niet meteen grote problemen.