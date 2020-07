Strijd in Serie A lijkt nu helemaal gestreden, maar coach van Lukaku vermoedt complot: “Het is altijd Inter dat klappen krijgt”

Internazionale liet zondagavond twee punten liggen op het veld van AS Roma. Daardoor is een eerste titel sinds 2010 alweer wat verder weg. Tot grote frustratie van trainer Antonio Conte.

Het was Romelu Lukaku die de Nerazzurri vlak voor tijd een punt bezorgde. De Rode Duivel scoorde op strafschop zijn 21ste doelpunt van het seizoen en zette de 2-2-eindstand op het bord. Inter telt nu vijf punten minder dan leider Juventus, dat maandag nog speelt tegen Lazio. En dat met nog amper vier wedstrijden te spelen.

“Naar mijn mening hebben we het dit seizoen heel goed gedaan”, reageerde Conte na afloop. “We zijn nu al zeker van de Champions League en hebben 14 punten voorsprong op de nummer vijf. Vergeet niet dat Inter is begonnen met dezelfde doelstellingen als Roma en Napoli (5de en 6de, red.). De Serie A is zeer competitief geworden, dus moet iedereen sterk voor de dag komen. We hebben slechts vier wedstrijden verloren, we hebben de beste defensie en zijn de op één na meest scorende ploeg. De fans kunnen trots zijn. Ik kan de jongens niets verwijten.”

Foto: AFP

De emotionele Italiaan kreeg vervolgens de vraag of hij echt niet vindt dat Inter toch een beetje ondermaats gepresteerd heeft dit seizoen. En dat leverde een kleine tirade op.

“Wat zeg jij dan over de andere teams die niet in de top vier staan? We moeten wennen aan de druk van topwedstrijden als deze en dat is iets waar we aan moeten werken. Maar ik wil dat mensen onze kalender een bekijken. Die is krankzinnig en gemaakt om ons problemen te bezorgen”, aldus Conte die afgelopen week in zeven dagen tijd drie wedstrijden speelde met zijn team. “We spelen altijd laat op de avond, terwijl onze tegenstanders altijd een extra rustdag kregen. Dit zijn de feiten. We komen nu opnieuw pas om 4u00 thuis. Je kan wel zien dat wij er niet bij waren toen het programma werd gemaakt. Sommige andere teams hebben wel eens vijf dagen rust. Dit was de derde wedstrijd op rij waarin we een ploeg troffen die een dag langer rust had gehad. Akkoord, iedereen moet opofferingen maken, maar het is altijd Inter dat aan het kortste eind trekt. Altijd. Dat is grappig. Als iemand een klap moet krijgen, is het altijd Inter.”