Donald Trump weigert te zeggen dat hij de uitslag zal accepteren als hij de verkiezingen niet wint, maar “ik verlies niet”

Presidentskandidaat Joe Biden blijft het voorlopig beter doen dan Donald Trump volgens peilingen van verschillende Amerikaanse media. De huidige president is echter van mening dat de peilingen vals zijn en is niet van plan de uitslag te accepteren als hij de verkiezingen niet wint.

“Ik verlies niet, want het zijn nep-peilingen”, zei president Donald Trump tijdens een interview met Fox News zondag. Hij weigerde ook te zeggen of hij het resultaat zou accepteren als Biden in november zou winnen. Hoewel de peilingen volgens de huidige president vals zijn, ziet het ernaar uit dat Biden aan populariteit blijft winnen. Zo zou hij 20 punten voorsprong hebben als het gaat om wie Amerikanen vertrouwen om de coronaviruspandemie aan te pakken. Ook in de peilingen over het stemmen doet Biden het beter dan Trump en leidt hij met 11 procent.

Op zaterdag schreven de New York Times en de Washington Post dat het Witte Huis de financiering voor het testen en traceren van het coronavirus wil blokkeren. Volgens Bidens woordvoerder zou Trump zijn verantwoordelijkheid niet opnemen omdat hij “niet afgeleid wil worden door” de ergste volksgezondheidscrisis in 100 jaar. Maar Trump vertelde zondag aan Fox News altijd zijn verantwoordelijkheid te nemen. Maar hij zei er wel bij dat hij een veto zou kunnen uitspreken over het volgende stimuleringspakket dat kleine bedrijven en arme Amerikanen moet helpen.

Mentaal welzijn

Uit de peiling van Fox News blijkt ook dat meer mensen denken dat Biden mentaal gezond is in vergelijking met Trump. In haar recent uitgebracht boek over Trump vertelt zijn nicht Mary Trump over het mentaal welzijn van de huidige president: “De pathologieën van Donald zijn zo complex en zijn gedrag vaak zo onverklaarbaar dat een volledig nauwkeurige diagnose en heel wat psychologische en neurologische testen nodig zouden zijn.” Maar, voegde ze eraan toe, Trump zou die testen nooit doen.

