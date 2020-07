Anderlecht werkt aan opmerkelijke transfer van ex-Bruggeling Percy Tau, nog geen akkoord

Anderlecht is in gesprek met Percy Tau. Het wil de 26-jarige Zuid-Afrikaan huren van Brighton, net zoals Club Brugge afgelopen seizoen deed.

Tau begon als een wervelwind bij blauw-zwart, en dat was straf, want het jaar voordien speelde hij in 1B bij Union. Nadien viel hij wat stil. Uiteindelijk klokte hij af op vier goals en acht assists in dertig duels. Club overwoog wel om met hem door te gaan, maar duwde niet door. Anderlecht wil dat wél doen. Van een handtekening is nog geen sprake, maar de onderhandelingen met de vinnige en polyvalente aanvaller en zijn Engelse werkgever lopen.

Tau heeft overigens goeie herinneringen aan het Lotto Park. Hij was een van de uitblinkers in de 0-3-bekerzege van Union op Anderlecht. Ook met Club ging hij er winnen, al bleef hij toen op de bank.

Vorige week bedankte Percy Tau op Twitter nog iedereen bij Club Brugge voor zijn “succesvolle” uitleenbeurt: