Gevallen Nederlands toptalent zorgt voor straffe beelden, terwijl wedstrijd nog bezig is: “Bel me binnen vijf minuutjes terug!”

Bijna een decennium geleden werd Eljero Elia aanzien als een van de grootste Nederlandse voetbaltalenten. Doorbreken lukte de intussen 33-jarige flankaanvaller echter niet. Toch vierde Elia dit weekend feest. Hij werd namelijk Turks kampioen met Basaksehir. En dat leverde unieke beelden op.

De club uit Istanboel won zelf op de voorlaatste speeldag met het kleinste verschil (1-0) van Kayserispor, terwijl eerste achtervolger Trabzonspor met 4-3 de boot inging tegen Konyaspor. Basaksehir telt met nog één speeldag te gaan vier punten voorsprong en kan dus niet meer ingehaald worden.

En dus mocht Elia feestvieren. De Nederlander was vlak voor het uur gewisseld en had zijn smartphone bij op de bank. Hij ging eerst live op Instagram, samen met onder andere de Braziliaan Robinho die vlak voor tijd nog mocht invallen.

Maar het waren vooral de beelden die Fox Sports deelden, die tot hilariteit leidden. Presentator Milan van Dongen belde Elia namelijk nog voor het einde van de wedstrijd, maar de Nederlander pakte wel op. “Hallo? Nog niet, nog niet! Bel me zo, bel me zo! Een paar minuten, dan is de wedstrijd afgelopen”, aldus Elia, die nog snel zijn feestende ploegmaats op de bank liet zien.

?? Unieke beelden: Eljero Elia neemt zijn telefoon op tijdens de slotfase van de kampioenswedstrijd van Istanbul Basaksehir. #istanbul #basaksehir pic.twitter.com/EUPslcE3Li — FOX Sports (@FOXSportsnl) July 19, 2020

Basaksehir is nog maar de zesde ploeg die het Turkse kampioenschap kon winnen. Eerder deden Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas, Trabzonspor en Bursaspor het al voor. De club bevestigt zich hiermee als vierde grote ploeg uit Istanboel, naast Galatasaray, Besiktas en Fenerbahçe. De ploeg onder leiding van voormalig Turks international Okan Buruk is ook de eerste die er in slaagt om nog kampioen te spelen na het verliezen van de eerste twee wedstrijden van het seizoen.

Het pas sinds 2014 onder de naam Basaksehir spelende team was er de afgelopen drie seizoenen telkens dichtbij, maar moest het uiteindelijk altijd afleggen in de laatste weken van het kampioenschap. Ook in de Europa League zijn ze dit seizoen nog actief. Daar wacht binnenkort FC Kopenhagen in de terugwedstrijd van de achtste finales.

Elia maakte ruim tien jaar geleden furore bij ADO Den Haag en verhuisde vervolgens naar Hamburg. Daar pikte Juventus hem in de zomer van 2011 op voor 9 miljoen euro. Maar daarna ging het bergaf met de carrière van de Nederlander. Via Werder Bremen en Southampton kwam hij in 2015 transfervrij bij Feyenoord terecht, waar Elia zijn carrière opnieuw lanceerde. Sinds 2017 speelde hij in Turkije, waar zijn contract bij Basaksehir over een drietal weken afloopt...