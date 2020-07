Saoedische koning Salman gehospitaliseerd

De Saoedische koning Salman (84) is maandag in een ziekenhuis opgenomen wegens een ontsteking van de galblaas, zo heeft zijn kabinet bekendgemaakt.

“De koning is opgenomen in het gespecialiseerde ziekenhuis Koning Faisal voor onderzoek vanwege een ontsteking van de galblaas”, zo luidt een zeldzame communicatie van het koninkrijk over de gezondheid van de man die sinds 2015 aan de macht is. Door de hospitalisatie van Salman is een bezoek van de Iraakse premier Moestafa al-Kazimi aan Saoedi-Arabië uitgesteld.