Ultra’s van PSG reageren op kritiek na oefenwedstrijd tegen Waasland-Beveren: “Er was geen slechte wil van onze kant”

Waasland-Beveren ging afgelopen vrijdag met 7-0 onderuit bij PSG. Geen schande want de Franse landskampioen liet alle wereldsterren opdraven in het Parc des Princes. Maar daar hielden de ultra’s van de club zich niet aan de coronaregels. En dus moesten die zich verdedigen.

LEES OOK. Oef, geen 9-0! Maar Waasland-Beveren krijgt wel een (logisch) pak rammel tegen PSG

“We hebben het enthousiasme onderschat”, aldus Romain Mabille, de voorzitter van het Collectif Ultras Paris (CUP). “We hebben dat enthousiasme losgelaten tijdens de wedstrijd. We zijn er niet in geslaagd om dit op een veilige manier te doen, maar we zijn niet onverantwoord. We hebben wekenlang besproken hoe we dit gingen aanpakken, dus er was geen slechte wil van onze kant.”

Foto: REUTERS

Het een en ander heeft geleid tot het feit dat PSG pas maandag beslist of er dinsdag tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Celtic Glasgow supporters aanwezig mogen zijn.

“We wilden gewoon allemaal opnieuw samenkomen en plezier maken”, aldus Marbille bij Le Parisien. “Zij (PSG, red.) en wij hebben veel dingen over het hoofd gezien en een aantal zaken onderschat, maar ik denk dat we dinsdag gaan komen. We zullen proberen om aan te tonen dat we in staat zijn om ons verantwoordelijk te gedragen, zelfs als de sfeer er dan onder lijdt. PSG wil graag dat we alle instructies opvolgen. Dat kan en we zijn op dit moment op zoek naar de beste manier om dat te doen. We willen niet ongehoorzaam zijn.”