Dertien gewonden bij schietincident tijdens bijeenkomst in Illinois

Bij een schietincident in de stad Peoria, in de Amerikaanse staat Illinois, zijn zondag zeker dertien mensen gewond geraakt, zo melden de lokale autoriteiten.

Er zouden meerdere mensen geschoten hebben in een menigte die was samengekomen. Er waren zo’n 200 personen aanwezig en er zou ruzie ontstaan zijn.

De politie kreeg zondagochtend een oproep over een vechtpartij tijdens een bijeenkomst aan een rivier. Daar aangekomen, troffen ze twee mensen aan met ernstige schotwonden. Later bleken nog elf anderen al in eigen voertuigen naar het ziekenhuis gevoerd te zijn met schotwonden. Niemand zou in levensgevaar verkeren. Het gaat om zes mannen en zeven vrouwen.

Niemand werd gearresteerd.