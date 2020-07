Geen vierkante donuts meer: Hoeked Doughnuts is failliet

/ Antwerpen - Liefhebbers van donuts kunnen voortaan niet meer bij Hoeked Doughnuts terecht voor een doosje vol lekkernijen. Joris Verschelden, die bewees dat donuts echt niet rond hoeven te zijn, legde begin juli de boeken neer.

“De shop lijkt half afgebroken, failliet of verhuisd”, schrijft een klant als commentaar bij het laatste Instagrambericht van Hoeked Doughnuts. Het nieuws komt duidelijk onverwacht voor de klanten, maar Hoeked Doughnuts heeft op 1 juli het faillissement aangevraagd. Nochtans kende de zaak in Antwerpen bij de opening in mei 2017 een gigantisch groot succes, twee dagen na de opening was Hoeked Doughnuts zelfs volledig uitverkocht. En niet veel later waren de donuts ook te verkrijgen bij de gereputeerde Sint-Niklase patissier Jan Reed.

Hoe het precies komt dat Caroline en Joris - die de zaak uit de grond stampten - ermee stoppen, is niet duidelijk. Maar wat zeker is, is dat de teleurstelling bij de klanten groot zal zijn. Want zij zullen de vierkante donuts met ‘Salted Caramel’ of ‘Matcha Ganache’ zonder twijfel heel hard missen.

LEES OOK. ‘Hoeked’ brengt vierkante donuts naar Antwerpen