Fietser belandt in vaart na botsing met auto

Brugge - Langs de Noorweegse Kaai in Brugge is maandagochtend een fietser in de vaart beland na een aanrijding. Het slachtoffer, een 58-jarige man, liep als bij wonder slechts lichte verwondingen op.

Omstreeks 9.30 volgde een ouder koppel met de wagen de Noorweegse Kaai richting Brugge. De wagen kwam plots in aanrijding met een aankomende fietser. Die laatste kwam op voorruit terecht en werd vervolgens in de Damse Vaart geslingerd. De auto kwam tot stilstand in de grasberm.

De hulpdiensten snelden ter plaatse en konden de fietser snel op het droge brengen. Die liep slechts lichte verwondingen op. Ook het koppel werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.