Koning steekt Belgen hart onder de riem in coronacrisis en vraagt stabiele regering: “Laten we het land niet teleurstellen”

Koning Filip (60) heeft zijn jaarlijkse toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag helemaal opgehangen aan de strijd tegen het coronavirus. De pandemie veroorzaakte veel leed volgens hem, maar bracht ook het goede in de mens naar boven. Op het einde riep hij de politici op dringend een “besluitvaardige en stabiele regering” te vormen. “Laten we het land niet teleurstellen.”

Koning Filip heeft vanuit zijn bureau op het koninklijk paleis in Brussel de natie toegesproken naar aanleiding van de nationale feestdag van dinsdag.

Koning Filip in zijn bureau. Foto: rr

Het hoofdthema was, zoals het volledig in de lijn van de verwachting lag, de coronacrisis. “Een crisis als de huidige coronapandemie hebben we niet eerder beleefd”, sprak de vorst. “Voor velen van ons heeft ze veel leed veroorzaakt.” Denk aan het overlijden van dierbaren, het verlies van een job, de eenzaamheid bij ouderen, kinderen die niet meer naar school konden gaan.

Volgens de koning heeft de coronacrisis de bestaande ongelijkheid verergerd. “Want ze treft des te harder wie het al moeilijk had, in slechte omstandigheden woont, minder goed opgeleid is. En het beperken van onze bewegingsvrijheid heeft geleid tot spanningen in het gezin, op de werkvloer en op straat. Meer dan ooit moeten we aandacht hebben voor de stemlozen, voor wie in stilte lijdt.”

Nood aan regering

Toch heeft de crisis ook het goede in de mens naar boven gebracht: we stonden voor elkaar klaar. En nu is “hét moment om onze samenleving en onze economie te herbekijken”, aldus Filip. “Door te bouwen op de menselijke waarden die we de afgelopen tijd zo intens hebben beleefd. Door te kiezen voor meer rechtvaardige en duurzame oplossingen. Met ambitie en vertrouwen in de toekomst.”

Koning Filip. Foto: rr

Op het einde van zijn toespraak had hij nog een expliciete oproep aan de politici. “Het hele land vraagt dat er dringend een besluitvaardige en stabiele regering wordt gevormd. Laten we het land niet teleurstellen. We kunnen alleen maar slagen als we verder kijken dan ons eigenbelang, met moed en durf.”