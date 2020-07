Jarenlange verliezen en impact coronacrisis maken “situatie onhoudbaar”: Wibra België in slechte papieren

De directie van Wibra België heeft maandagochtend op een buitengewone ondernemingsraad laten weten dat ze een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie gaat indienen. De jarenlange verliezen en de impact van het coronavirus maken “de huidige situatie onhoudbaar”. Wibra telt 81 winkels en 400 medewerkers in ons land. Hoeveel banen dreigen te sneuvelen en hoeveel winkels dicht gaan, is niet duidelijk.

Wibra, de Nederlandse discounter die in 1956 in Gelderland werd opgericht en furore maakte met de verkoop van kleding, textiel, huishoudartikelen, schoonmaakproducten, knutselspullen, keukengerei, speelgoed en andere aanverwante artikelen, zit in slechte papieren. “De huidige situatie is onhoudbaar en de onderneming moet nu ingrijpen om niet genoodzaakt te worden haar activiteiten stop te zetten.”

“Voorzichtig beterschap” teniet gedaan

Het rommelt al een tijdje bij Wibra. “De wereld is aan het veranderen, en wij moeten mee. Het is niet meer zo dat je je deuren opent, een paar bakken neerzet waar je de handel in legt en dat je het dan tegen lage prijzen wel verkoopt”, zei CEO Bas Duijsens in mei 2019 al. De Nederlander volgde toen Ronald Wierdsma op, zoon van de oprichter, en kondigde meteen strategische veranderingen aan. Zonder echter te raken aan het DNA van het bedrijf: “We hebben de roerige jaren ook met dit concept overleefd en gaan zeker niet het kind met het badwater weggooien.”

De 81 Belgische Wibra-winkels hebben al langer te lijden onder het moeilijke economische klimaat, de hoge arbeidskosten en de toenemende concurrentie (van onder andere Action). Volgens Wibra zijn de Belgische winkels al jaren verlieslatend. In 2019 werden verscheidene herstelmaatregelen genomen: beter voorraadbeheer, een aangepaste marketingmix en de sluiting van zes Wibra-filialen. “Dankzij deze ingrepen waren de cijfers in het laatste half jaar in België voorzichtig aan de beterhand. Maar de coronapandemie heeft die opwaartse trend volledig tenietgedaan”, meldt de directie. “De verlieslatende Belgische activiteiten werden traditioneel opgevangen en gecompenseerd door de andere activiteiten van de groep, maar in de huidige context is dat niet meer mogelijk.”

”In België actief blijven“

En dus vraagt het management een gerechtelijke reorganisatie aan. Bedoeling: op zoek gaan naar potentiële overnemers om een deel van de activiteiten te kunnen voortzetten. “Wij zijn ons ten volle bewust van de impact van deze aankondiging op onze medewerkers. Wij zijn er echter van overtuigd dat deze gerechtelijke reorganisatie noodzakelijk is als we Wibra België een duurzame toekomst willen geven”, stelt woordvoerder Maarten Hagg. “Wibra wil absoluut in België actief blijven en zo veel mogelijk winkels en medewerkers een toekomst bieden. Wij zijn dan ook kandidaat om een doorstart te maken in afgeslankte versie.”